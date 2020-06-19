Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Перша країна Європи проведе вибори після скасування карантину

Лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції проти Росії

Глава МЗС Естонії засудив позицію Путіна щодо окупації СРСР країн Балтії

"Венеціанська комісія" розкритикувала запропоновані Путіним зміни до Конституції РФ






На Мальті жодного випадку коронавірусу вперше за два тижні

П'ятниця, 19 червня 2020, 18:56

Вперше за два тижні на Мальті не зафіксовано жодного нового випадку інфікування коронавірусом ха добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times of Malta.

У четвер влада повідомляла про один новий випадок захворювання. За даними органів охорони здоров'я, з четверга по п'ятницю було проведено 852 тестів.

За останню добу три пацієнти одужали, в результаті чого загальна кількість активних випадків знизилося до 41.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що 12 з цих пацієнтів знаходяться в лікарні, всі інші пацієнти одужують вдома.

З початку пандемії на Мальті зареєстровано 663 випадки COVID-19, 9 осіб померли в результаті хвороби.

Нагадаємо, Мальта з 30 червня скасує надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, запроваджений у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Мальта
powered by lun.ua