На Мальті жодного випадку коронавірусу вперше за два тижні
Вперше за два тижні на Мальті не зафіксовано жодного нового випадку інфікування коронавірусом ха добу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times of Malta.
У четвер влада повідомляла про один новий випадок захворювання. За даними органів охорони здоров'я, з четверга по п'ятницю було проведено 852 тестів.
За останню добу три пацієнти одужали, в результаті чого загальна кількість активних випадків знизилося до 41.
Міністерство охорони здоров'я заявило, що 12 з цих пацієнтів знаходяться в лікарні, всі інші пацієнти одужують вдома.
З початку пандемії на Мальті зареєстровано 663 випадки COVID-19, 9 осіб померли в результаті хвороби.
Нагадаємо, Мальта з 30 червня скасує надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, запроваджений у зв'язку з епідемією коронавірусу.