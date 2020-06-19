На Мальті жодного випадку коронавірусу вперше за два тижні

Вперше за два тижні на Мальті не зафіксовано жодного нового випадку інфікування коронавірусом ха добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times of Malta.

У четвер влада повідомляла про один новий випадок захворювання. За даними органів охорони здоров'я, з четверга по п'ятницю було проведено 852 тестів.

За останню добу три пацієнти одужали, в результаті чого загальна кількість активних випадків знизилося до 41.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що 12 з цих пацієнтів знаходяться в лікарні, всі інші пацієнти одужують вдома.

З початку пандемії на Мальті зареєстровано 663 випадки COVID-19, 9 осіб померли в результаті хвороби.

Нагадаємо, Мальта з 30 червня скасує надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, запроваджений у зв'язку з епідемією коронавірусу.