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На Мальте ни одного случая коронавируса впервые за две недели

Пятница, 19 июня 2020, 18:56

Впервые за две недели на Мальте не зафиксировано ни одного нового случая инфицирования коронавирусом ха сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Malta.

В четверг власти сообщали об одном новом случая заболевания. По данным органов здравоохранения, с четверга по пятницу было проведено 852 тестов.

За последние сутки три пациента выздоровели, в результате чего общее количество активных случаев снизилось до 41.

Министерство здравоохранения заявило, что 12 из этих пациентов находятся в больнице, все остальные пациенты выздоравливают дома.

С начала пандемии  на Мальте зарегистрировано 663 случая COVID-19, 9 человек умерли в результате болезни.

Напомним, Мальта с 30 июня отменит чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, введенный в связи с эпидемией коронавируса.

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