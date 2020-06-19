На Мальте ни одного случая коронавируса впервые за две недели
Впервые за две недели на Мальте не зафиксировано ни одного нового случая инфицирования коронавирусом ха сутки.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Malta.
В четверг власти сообщали об одном новом случая заболевания. По данным органов здравоохранения, с четверга по пятницу было проведено 852 тестов.
За последние сутки три пациента выздоровели, в результате чего общее количество активных случаев снизилось до 41.
Министерство здравоохранения заявило, что 12 из этих пациентов находятся в больнице, все остальные пациенты выздоравливают дома.
С начала пандемии на Мальте зарегистрировано 663 случая COVID-19, 9 человек умерли в результате болезни.
Напомним, Мальта с 30 июня отменит чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, введенный в связи с эпидемией коронавируса.