Кількість жертв коронавірусу у Британії наблизилась до 50 тисяч

Кількість загиблих від COVID-19 у Великій Британії у вівторок наблизилася до 50 тисяч людей.

Про такі дані повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Кількість жертв склала 49 646 осіб - ці дані включають свідоцтва про смерть, видані в Англії та Уельсі і опубліковані до 22 травня, а також попередні дані з Шотландії і Північної Ірландії і нещодавні летальні випадки в лікарнях Англії.

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У березні головний науковий радник британського уряду заявив, що збереження рівня смертності нижче від 20 тисяч буде "хорошим результатом". У квітні Reuters повідомляв, що найгірший сценарій уряду - 50 тисяч смертей.

Уряд Британії заявляє, що хоча й допустив деякі помилки, проте докладає всіх зусиль для боротьби з найбільшою кризою в галузі суспільної охорони здоров'я з часу пандемії грипу 1918 року.

На відміну від щоденних даних смертності, які публікує уряд, зазначені дані свідоцтв про смерть включають підозрювані і підтверджені випадки COVID-19, респіраторного захворювання, викликаного новим коронавірусів.

Британський Департамент охорони здоров’я та соціальної допомоги 1 червня повідомив про 39 045 смертей від коронавірусу, але ці дані включають лише підтверджені випадки.

У Британії 1 червня відкрилися деякі школи, які припинили працювати 10 тижнів тому через пандемію коронавірусу.