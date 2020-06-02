Число жертв коронавируса в Британии подошло к 50 тысячам

Количество погибших от COVID-19 в Великобритании во вторник приблизилась к 50 тысячам человек.

Такие данные сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Число жертв составило 49 646 человек - эти данные включают свидетельства о смерти, выданные в Англии и Уэльсе и опубликованные до 22 мая, а также предварительные данные по Шотландии и Северной Ирландии и недавние летальные случаи в больницах Англии.

Читайте также В Британии пока не планируют отказываться от 14-дневного карантина для приезжих

В марте главный научный советник британского правительства заявил, что сохранение уровня смертности ниже 20 тысяч будет "хорошим результатом". В апреле Reuters сообщал, что наихудший сценарий правительства – 50 тысяч смертей.

Правительство Великобритании заявляет, что хотя и допустило некоторые ошибки, однако прилагает все усилия для борьбы с крупнейшим кризисом в области общественного здравоохранения с момента пандемии гриппа 1918 года.

В отличие от ежедневных данных смертности, которые публикует правительство, указанные данные свидетельств о смерти включают подозреваемые и подтвержденные случаи COVID-19, респираторного заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Британский Департамент здравоохранения и социальной помощи 1 июня сообщил о 39 045 смертях от коронавируса, но эти данные включают только подтвержденные случаи.

В Великобритании 1 июня открылись некоторые школы, которые прекратили работать 10 недель назад из-за пандемии коронавируса.