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Україна розраховує на "сприятливе ставлення" ЄС до українських туристів

Вівторок, 2 червня 2020, 14:34

Україна веде переговори з країнами Євросоюзу про туристичні поїздки цього літа і розраховує на "сприятливе ставлення". 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з німецьким колегою Гайко Маасом у вівторок в Берліні.

Кулеба нагадав, що напередодні домовився з главою МЗС Туреччини про відкриття для туристів з України. 

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"Ми так само ведемо діалог з країнами ЄС і розраховуємо на їх сприятливе позитивне ставлення до українських туристів", - зазначив глава МЗС. 

Як відомо, до 15 червня зовнішні кордони ЄС залишаються закритими для несуттєвих поїздок громадян із третіх країн. 

Німецький міністр спрогнозував, що ЄС застосовуватиме диференційований підхід щодо подорожей у ті чи інші країни з "огляду на реальну ситуацію" у них. 

1 червня міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що міжнародне авіасполучення Україна відновить з 15 червня - передусім йдеться про рейси за туристичними напрямками. 

Детальніше про відкриття кордонів для громадян України читайте у статті: Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців

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