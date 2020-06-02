Украина рассчитывает на "благоприятное отношение" ЕС к украинским туристам

Украина ведет переговоры со странами Евросоюза о туристических поездках этим летом и рассчитывает на "благоприятное отношение".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с немецким коллегой Хайко Маасом во вторник в Берлине.

Кулеба напомнил, что накануне договорился с главой МИД Турции об открытии страны для туристов из Украины.

"Мы так же ведем диалог со странами ЕС и рассчитываем на их благоприятное отношение к украинским туристам", - отметил глава МИД.

Как известно, до 15 июня внешние границы ЕС остаются закрытыми для несущественных поездок граждан из третьих стран.

Немецкий министр спрогнозировал, что ЕС будет применять дифференцированный подход к путешествий в те или иные страны с "Учитывая реальную ситуацию" в них.

1 июня министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что международное авиасообщение Украина возобновит с 15 июня - прежде всего речь идет о рейсах по туристическим направлениям.

Подробнее об открытии границ для граждан Украины читайте в статье: Шенген готовят к открытию: как в ЕС меняют правила для туристов-иностранцев