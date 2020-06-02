Норвегія підтвердила незмінність позиції щодо санкцій проти РФ

Норвегія підтвердила незмінність своєї позиції щодо продовження санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України, про це заявив державний секретар МЗС Норвегії Аудун Халворсен під час телефонної розмови із заступником міністра закордонних справ України Василем Боднарем.

Василь Боднар у розмові звернув увагу на необхідність ефективної протидії спробам РФ зняти запроваджені міжнародною спільнотою санкції під прикриттям пандемії COVID-19.

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"Аудун Халворсен наголосив, що позиція Норвегії стосовно збереження санкцій проти Росії як агресора, а також підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах залишається незмінною. Крім того, норвезький високий посадовець підтвердив налаштованість Осло продовжувати реалізацію проєктів, спрямованих на подолання наслідків російської агресії", - йдеться у повідомленні МЗС.

Серед іншого, обговорювали також перспективи двосторонньої співпраці з історичних питань, зокрема, оцінки подій Другої світової війни та протидії маніпуляціям цією темою з боку Росії, та подальшу взаємодію України та Норвегії у багатосторонніх форматах, зокрема в ООН.

Також Аудун Халворсен зазначив, що Осло і надалі сприятиме захисту громадян України, які залишилися у Норвегії після обмеження пасажирського сполучення у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Нагадаємо, минулого тижня в українському МЗС вперше призначили спецпредставника з питань санкційного тиску на Росію. Ним став посол з особливих доручень Олексій Макеєв.

На цій посаді він буде займатися координацією діяльності міністерства, а також взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики.