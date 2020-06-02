Норвегия подтвердила неизменность позиции относительно санкций против РФ

Норвегия подтвердила неизменность своей позиции о продлении санкций против России за ее агрессию против Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, об этом заявил государственный секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен во время телефонного разговора с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднар.

Василий Боднар в разговоре обратил внимание на необходимость эффективного противодействия попыткам РФ снять введенные международным сообществом санкции под прикрытием пандемии COVID-19.

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"Аудун Халворсен отметил, что позиция Норвегии относительно сохранения санкций против России как агрессора, а также поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах остается неизменной. Кроме того, норвежский высокий чиновник подтвердил настрой Осло продолжать реализацию проектов, направленных на преодоление последствий российской агрессии", - говорится в сообщении МИД.

Среди прочего, обсуждали также перспективы двустороннего сотрудничества по историческим вопросам, в частности, оценки событий Второй мировой войны и противодействия манипуляциям этой темой со стороны России, и дальнейшее взаимодействие Украины и Норвегии в многосторонних форматах, в частности в ООН.

Также Халворсен отметил, что Осло и в дальнейшем будет способствовать защите граждан Украины, которые остались в Норвегии после ограничения пассажирского сообщения в связи с эпидемией коронавируса.

На прошлой неделе в украинском МИД впервые назначили спецпредставителя по вопросам санкционного давления на Россию. Им стал посол по особым поручениям Алексей Макеев.

На этой должности он будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики.