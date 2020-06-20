Папа Римський на першій післякарантинній аудієнції дякував медпрацівникам з Ломбардії

Папа Римський Франциск у суботу провів першу аудієнцію для групи людей з тих пір, як Італія зняла локдаун, прийнявши медичних працівників з найбільш постраждалого від пандемії регіону Ломбардії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Він подякував медичним працівникам, за те, що вони стали "ангелами", в тому числі позичаючи свої мобільні телефони вмираючим пацієнтам, щоб вони могли востаннє поговорити зі своїми близькими.

Читайте також Добова смертність від коронавірусу в Італії найнижча з 28 лютого

"Ви були одним із опорних стовпів всієї країни", - сказав він лікарям і медсестрам з регіону Ломбардія, які зібралися у ватиканському залі Клементина який місяцями не використовувався через коронавірусну кризу.

Майже 35 тисяч людей в Італії померли від коронавірусу - більше жертв тільки у США, Бразилії та Великій Британії.

Майже 170 з них були лікарями, і Папа в суботу особливо віддав їм шану.

Раніше стало відомо, що коронавірус вже був присутній у північній Італії в грудні, більш ніж за два місяці до того, як офіційно виявили перший випадок захворювання.