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Папа Римський на першій післякарантинній аудієнції дякував медпрацівникам з Ломбардії

Субота, 20 червня 2020, 14:50

Папа Римський Франциск у суботу провів першу аудієнцію для групи людей з тих пір, як Італія зняла локдаун, прийнявши медичних працівників з найбільш постраждалого від пандемії регіону Ломбардії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Він подякував медичним працівникам, за те, що вони стали "ангелами", в тому числі позичаючи свої мобільні телефони вмираючим пацієнтам, щоб вони могли востаннє поговорити зі своїми близькими.

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"Ви були одним із опорних стовпів всієї країни", - сказав він лікарям і медсестрам з регіону Ломбардія, які зібралися у ватиканському залі Клементина  який місяцями не використовувався через коронавірусну кризу.

Майже 35 тисяч людей в Італії померли від коронавірусу - більше жертв тільки у США, Бразилії та Великій Британії.

Майже 170 з них були лікарями, і Папа в суботу особливо віддав їм шану.

Раніше стало відомо, що коронавірус вже був присутній у північній Італії в грудні, більш ніж за два місяці до того, як офіційно виявили перший випадок захворювання.

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Коронавірус Італія
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