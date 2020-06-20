Папа Римский на первой послекарантинной аудиенции благодарил медработников из Ломбардии

Папа Римский Франциск в субботу провел первую аудиенцию для группы людей с тех пор, как Италия сняла локдаун, приняв медицинских работников с наиболее пострадавшего от пандемии региона Ломбардии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Он поблагодарил медицинских работников, за то, что они стали "ангелами", в том числе одалживая свои мобильные телефоны умирающим пациентам, чтобы они могли в последний раз поговорить со своими близкими.

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"Вы были одним из опорных столбов всей страны", - сказал он врачам и медсестрам из региона Ломбардия, которые собрались в ватиканском зале Клементина, что месяцами не использовался из-за коронавирусного кризиса.

Почти 35 000 человек в Италии умерли от коронавируса - больше жертв только в США, Бразилии и Великобритании.

Почти 170 из них были врачами, и Папа в субботу особенно отдал им честь.

Ранее стало известно, что коронавирус уже присутствовал в северной Италии в декабре, более чем за два месяца до того, как официально обнаружили первый случай заболевания.