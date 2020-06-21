У Латвії та Естонії – жодного нового хворого за добу

У Латвії та Естонії за минулу добу не зареєстрували жодного нового випадку коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють латвійська LА та естонський ERR з посиланням на місцеві органи охорони здоров’я.

У Латвії та Естонії минулої доби не виявили жодного нового хворого на коронарвірус.

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У Латвії за добу здійснили 1294 тести, а в Естонії – 440 тестів, усі – з негативним результатом. В обох країнах дні з "нульовими" показниками були і раніше цього місяця.

У Латвії загалом з початку епідемії виявили 1111 хворих на 137 861 здійснених тестів, з них померли 30 і 903 – одужали.

В Естонії виявили 1981 випадків, після 102 тисяч здійснених тестів. З них 69 хворих померли, 1764 – одужали.

За останній тиждень, максимальною кількістю нових хворих за добу у Латвії було 6 осіб, в Естонії – три особи.

Варто зазначити, що в Естонії на початку червня реєстрували помітний "стрибок" кількості заражень до більше 20, але подальшого зростання не сталося. У Латвії добовий приріст хворих востаннє перевищував 10 осіб у кінці травня.