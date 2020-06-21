В Латвии и Эстонии - ни одного нового больного в сутки

В Латвии и Эстонии за прошедшие сутки не зарегистрировали ни одного нового случая коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают латвийская LА и эстонский ERR со ссылкой на местные органы здравоохранения.

В Латвии и Эстонии за последние 24 часа не обнаружили ни одного нового больного коронарвирусом.

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В Латвии за сутки осуществили 1294 тесты, а в Эстонии - 440 тестов, все - с отрицательным результатом. В обеих странах дни с "нулевыми" показателями были и ранее в этом месяце.

В Латвии в целом с начала эпидемии обнаружили 1111 больных 137861 совершенных тестов, из них умерли 30 и 903 - выздоровели.

В Эстонии обнаружили 1981 случаев, после 102 тысяч совершенных тестов. Из них 69 больных умерли, 1764 - выздоровели.

За последнюю неделю, максимальным количеством новых больных в сутки в Латвии было 6 человек, в Эстонии - три человека.

Стоит отметить, что в Эстонии в начале июня регистрировали заметный "скачок" количества заражений до более 20, но дальнейшего роста не произошло. В Латвии суточный прирост больных последний раз превышал 10 человек в конце мая.