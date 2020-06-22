В Британии самое низкое количество умерших от коронавируса с середины марта

В Великобритании за последние сутки зафиксировали 15 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом, и это самый низкий показатель с середины марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения и социальной помощи.

За сутки также подтверждено 958 новых случаев инфицирования, проведено 139659 тестов.

Всего от коронавируса в Великобритании умерли 42 647 человек, было инфицировано более 305 000 человек.

По информации ВВС, британский премьер-министр Борис Джонсон объявит во вторник, сможет ли с 4 июля восстановить работу сектор гостеприимства и будет ли ослаблено в Англии "правило двух метров", которое касается социальной дистанции в общественных местах.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе закрыли на карантин фабрику курятины после обнаружения коронавируса у работников.

На прошлой неделе уровень угрозы заражения коронавируса по всей Британии был снижен с четвертого до третьего.