Родина вбитого у Берліні чеченця просить надати їй захист

Родичі колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, вбитого в Берліні, попросили надати їм захист.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві, яку адвокати родини Хангошвілі надали Deutsche Welle.

"Ми вимагаємо, щоби тим з нас, хто досі не отримав захист, він нарешті, був наданий у Німеччині та, відповідно, у Швеції. На жаль, минулого року ми з болем усвідомили, що страх переслідування з боку російської влади, через який ми залишили свою батьківщину, виправданий", - заявила родина Хангошвілі.

Родичі вбитого висловлюють радість через те, що "після ретельного розслідування" Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення.

"Слідство з'ясувало, що наш батько, брат та чоловік був убитий на замовлення російської влади", - йдеться в заяві.

Німецька прокуратура висунула громадянину Росії підозру у вбивстві Хангошвілі в Берліні минулого року, допустивши, що злочин було виконано на замовлення уряду Росії.

На думку німецької сторони, причиною послужило "вороже ставлення" майбутньої жертви до російської влади.

Хангошвілі, який був громадянином Грузії, застрелили 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен.