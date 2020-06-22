Семья убитого в Берлине чеченца просит предоставить защиту

Родственники бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине, попросили предоставить им защиту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, которое адвокаты семьи Хангошвили предоставили Deutsche Welle.

"Мы требуем, чтобы тем из нас, кто еще не получил защиту, он наконец, был предоставлен в Германии и, соответственно, в Швеции. К сожалению, в прошлом году мы с болью осознали, что страх преследования со стороны российских властей, через который мы оставили свою родину, оправдан ", - заявила семья Хангошвили.

Родственники убитого выражают радость оттого, что "после тщательного расследования" Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение.

"Следствие выяснило, что наш отец, брат и муж был убит по заказу российской власти", - говорится в заявлении.

Немецкая прокуратура выдвинула гражданину России подозрение в убийстве Хангошвили в Берлине в прошлом году, допустив, что преступление было совершено по заказу правительства России.

По мнению немецкой стороны, причиной послужило "враждебное отношение" будущей жертвы к российским властям.

Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен.