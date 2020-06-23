Уряд відсторонив заступника глави МЗС, який фігурує у справі Порошенка

Кабінет міністрів відсторонив Єгора Божка, фігурант справи Порошенка, від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Підтримати заяву заступника міністра закордонних справ України Божка Єгора Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень за посадою заступника міністра закордонних справ України", - йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

Раніше Божок сам попросив відсторонити його з посади з метою проведення прозорого розслідування.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань вважає, що Петро Порошенко у липні 2018 року схилив до незаконного рішення Божка, який на той час очолював Службу зовнішньої розвідки.

У липні 2018 року Порошенко своїм указом призначив першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки скандального Сергія Семочка. На виконання президентського указу Божок видав наказ, за яким рішення президента оголосили особовому складу служби, а Семочко приступив до виконання своїх обов’язків.

Божок заявив, що ДБР повторно повідомило йому про підозру після того, як суд визнав, що до повноважень президента належать призначення на посади та звільнення з посад, в тому числі голови, першого заступника та заступника голови СЗР.