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Заступник глави МЗС, який фігурує у справі Порошенка, попросив про відсторонення 

П'ятниця, 19 червня 2020, 12:46

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, фігурант справи Порошенка, заявив, що попросив відсторонити його з посади з метою проведення прозорого розслідування. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Порядні прокурори підсвітили: Генпрокурор Венедиктова заявляє, що мій "дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка". Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської "уваги" попросив про відсторонення сам", - повідомив Божок у Twitter, додавши заяву з проханням про відсторонення, написану на ім’я Кулеби.

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Нагадаємо, Державне бюро розслідувань вважає, що Петро Порошенко у липні 2018 року схилив до незаконного рішення Божка, який на той час очолював Службу зовнішньої розвідки.  

У липні 2018 року Порошенко своїм указом призначив першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки скандального Сергія Семочка. На виконання президентського указу Божок видав наказ, за яким рішення президента оголосили особовому складу служби, а Семочко приступив до виконання своїх обов’язків.

Божок заявив, що ДБР повторно повідомило йому про підозру після того, як суд визнав, що до повноважень президента належать призначення на посади та звільнення з посад, в тому числі голови, першого заступника та заступника голови СЗР.

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