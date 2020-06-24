Австрія рекомендує громадянам не їхати до однієї з земель Німеччини через спалах вірусу

Австрія оголосила попередження про поїздки до землі Північний Рейн-Вестфалія, де виявили спалах коронавірусу на скотобійні.

Про це у середу оголосив канцлер Себастьян Курц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Раніше аналогічне попередження діяло для італійської Ломбардії, епіцентру епідемії в країні.

"Приклад Північного Рейну-Вестфалії у сусідній з нами Німеччині продемонстрував, як швидко може виникнути небезпечна ситуація. Ми, звісно, сподіваємося, що ситуація швидко налагодиться і не пошириться на усю Німеччину", - зазначив Себастьян Курц, оголошуючи рішення.

Попередження про поїздки означає, що з Австрії не здійснюватимуть прямих рейсів до міст Північного Рейну-Вестфалії, серед яких – Бонн, Кельн та Дюссельдорф, де знходиться штаб-квартира лоукостера Eurowings.

Австрія скасувала "коронавірусні" обмеження на кордонах з усіма сусідами, окрім Італії, ще на початку червня.

Нагадаємо, вчора влада німецької землі Північний Рейн-Вестфалія запровадила локальний карантин довкола міста Гютерсло через спалах коронавірусу на скотобійні. На підприємстві захворіли вже більше 1500 працівників, близько 7000 перебувають на карантині.

365 000 жителів району протягом наступного тижня матимуть право перебувати на публіці тільки з членами своєї власної сім'ї або однією сторонньою людиною. Кінотеатри, спортзали і кафе повинні бути закриті. Ресторани можуть залишатися відкритими, але туди запрошуються тільки люди з однієї сім'ї.

Це перший прецедент локального карантину у Німеччині. Він триватиме щонайменш до кінця червня.