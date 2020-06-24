Австрия рекомендует гражданам не ехать в одну из земель Германии из-за вспышки вируса

Австрия объявила предупреждение о поездках в землю Северный Рейн-Вестфалия, где обнаружили вспышку коронавируса на скотобойне.

Об этом в среду объявил канцлер Курц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ранее аналогичное предупреждение действовало для итальянской Ломбардии, эпицентра эпидемии в стране.

"Пример Северного Рейна-Вестфалии в соседней с нами Германии продемонстрировал, как быстро может возникнуть опасная ситуация. Мы, конечно, надеемся, что ситуация быстро наладится и не распространится на всю Германию", - отметил Курц, объявляя решение.

Предупреждение о поездках означает, что из Австрии не будет прямых рейсов в города Северного Рейна-Вестфалии, среди которых - Бонн, Кельн и Дюссельдорф, где находится штаб-квартира лоукостера Eurowings.

Австрия отменила коронавирусные ограничения на границах со всеми соседями, кроме Италии, еще в начале июня.

Напомним, вчера власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввела локальный карантин вокруг города Гютерсло из-за вспышки коронавируса на скотобойне. На предприятии заболели уже более 1500 работников, около 7000 находятся на карантине.

365 тысяч жителей района в течение следующей недели будут иметь право находиться на публике только с членами своей собственной семьи или одним посторонним человеком. Кинотеатры, спортзалы и кафе должны быть закрыты. Рестораны могут оставаться открытыми, но туда могут приходить только люди из одной семьи.

Это первый прецедент локального карантина в Германии. Он продлится как минимум до конца июня.