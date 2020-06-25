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Еврокомиссия одобрила пакет помощи правительства Германии для Lufthansa на 9 млрд евро

Четверг, 25 июня 2020, 13:50

Еврокомиссия официально одобрила пакет финансовой помощи правительства Германии для Lufthansa в связи с "коронакризисом".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сегодня, 25 июня, заявила вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Европейская комиссия одобрила пакет финансовой помощи объемом 9 млрд евро, предложенный немецким правительством для спасения авиаконцерна Lufthansa.

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Теперь акционеры компании должны проголосовать за принятие этой помощи в обмен на взятие на себя ряда обязательств.

Правление Lufthansa еще 30 мая объявило о согласии с условиями Еврокомиссии, на которых немецкое правительство может выделить авиакомпании пакет финансовой помощи. По договоренности, Lufthansa согласилась отказаться от ряда слотов в своих хабах в Мюнхене и Франкфурте.

Ранее в наблюдательном совете Lufthansa заявили, что рассматривали возможность банкротства авиакомпании.

В июне Lufthansa объявила, что сократит 22 тысячи рабочих мест, из них около половины - в Германии, на фоне борьбы с резким падением авиаперевозок, вызванным пандемией коронавируса.

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