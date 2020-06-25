У Чехії 127 випадків коронавірусу за добу - найбільший показник за два місяці

У Чехії зафіксовано 127 нових випадків коронавірусу за добу, що є найвищою щоденною кількістю за останні два місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

Понад 100 нових випадків на день востаннє було виявлено у п’ятницю, а більше за сьогоднішній показник було аж 21 квітня, коли влада повідомила про 133 нові випадки інфікування.

З початку епідемії у Чехії було заражено 10 777 людей, з них одужали понад 70 відсотків. На сьогодні від коронавірусу померли 344 людини, шість із них за останню добу.

На сьогодні в країні залишаються 2844 активних випадків коронавірусу.

Як відомо, уряд Чехії швидко зреагував на початку пандемії і майже відразу після загострення закрив школи, кордони та роздрібний бізнес у середині березня.

Наприкінці квітня більшість обмежень для бізнесу, окрім носіння масок у приміщенні та проведення масових заходів, були скасовані, і уряд заявив, що зосередиться на точкових карантинних заходах, відстеженні та тестуванні.

Зараження останніми днями було зосереджено у північно-східному регіоні Острава, де стався спалах серед шахтарів, а також у столиці Празі та передмісті.

Нагадаємо, чеська авіакомпанія Czech Airlines 22 червня відновила регулярні рейси із Праги в аеропорт "Бориспіль".