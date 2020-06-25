В Чехии 127 случаев коронавируса за сутки - больше всего за два месяца

В Чехии зафиксировано 127 новых случаев коронавируса за сутки, что является самым большим ежедневным количеством за последние два месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Более 100 новых случаев в день было обнаружено в пятницу, а больше сегодняшнего показателя было аж 21 апреля, когда власти сообщили о 133 новых случаях инфицирования.

С начала эпидемии в Чехии было заражено 10 777 человек, из них выздоровели более 70%. На сегодняшний день от коронавируса умерли 344 человека, шесть из них за последние сутки.

На сегодня в стране остаются 2844 активных случая коронавируса.

Как известно, правительство Чехии быстро среагировал в начале пандемии и почти сразу после обострения закрыло школы, границы и розничный бизнес в середине марта.

В конце апреля большинство ограничений для бизнеса, кроме ношения масок в помещении и проведения массовых мероприятий, были отменены, и правительство заявило, что сосредоточится на точечных карантинных мерах, отслеживании и тестировании.

Заражение в последние дни было сосредоточено в северо-восточном регионе Острава, где произошла вспышка среди шахтеров, а также в столице Праге и пригороде.

Напомним, чешская авиакомпания Czech Airlines 22 июня возобновила регулярные рейсы из Праги в аэропорт "Борисполь".