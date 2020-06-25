Президент Європарламенту: Джонсон не бажає шукати компроміс у переговорах по Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не хотів йти на компроміс для укладення угоди по Brexit під час саміту з лідерами ЄС минулого тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президента Європарламенту Давид Сассолі в інтерв'ю The Guardian.

Сассолі попередив, що він не впевнений в тому, що Джонсон готовий зробити все необхідне для досягнення угоди до кінця перехідного періоду 31 грудня.

"Разом ми дуже стурбовані, тому що ми не бачимо великого ентузіазму з боку британської влади і не бачимо сильного бажання досягти угоди, яка задовольняє всі сторони", - сказав він.

Після саміту британський прем'єр заявив, що не бачить причин, за якими угода не може бути досягнута з Брюсселем до кінця липня після інтенсивних переговорів.

У спільній заяві Джонсон, Сассолі і президенти Європейської комісії та ради Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель заявили, що "необхідний новий імпульс".

"Очевидно, що як угода, вона має задовольняти обидві сторони. І це ставить нас у ситуацію, в якій зараз ми, чесно кажучи, трохи стурбовані", - додав Сассолі.

Переговори по Brexit практично зайшли в глухий кут і Джонсон та його уряд неодноразово наполягали на тому, що вони не хочуть продовжувати період.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком.