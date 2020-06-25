Президент Европарламента: Джонсон не желает искать компромисс в переговорах по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не хотел идти на компромисс для заключения соглашения по Brexit во время саммита с лидерами ЕС на прошлой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президента Европарламента Давид Сассоли в интервью The Guardian.

Сассоли предупредил, что он не уверен в том, что Джонсон готов сделать все необходимое для достижения соглашения до конца переходного периода 31 декабря.

"Вместе мы очень обеспокоены, потому что мы не видим большого энтузиазма со стороны британских властей и не видим сильного желания достичь соглашения, которое удовлетворяет все стороны", - сказал он.

После саммита британский премьер заявил, что он не видит причин, по которым соглашение не может быть достигнуто с Брюсселем к концу июля после интенсивных переговоров.

В совместном заявлении Джонсон, Сассоли и президенты Европейской комиссии и совета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что "необходим новый импульс".

"Очевидно, что как соглашение, оно должно удовлетворять обе стороны. И это ставит нас в ситуацию, в которой сейчас мы, честно говоря, немного обеспокоены", - добавил Сассоли.

Как известно, Великобритания вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком.