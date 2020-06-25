У Хорватії 95 нових випадків коронавірусу за добу: другий показник з початку пандемії

У Хорватії зросла кількість щоденних нових випадків зараження коронавірусом. В цілому 95 випадків були підтверджені протягом 24 годин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vecernji List.

Це другий за величиною показник з початку пандемії. Більше випадків інфекції за один день було тільки 1 квітня, тоді повідомлялося про 96 випадки інфікування.

Загальна кількість підтверджених випадків зросла до 2483, в результаті хвороби померли 107 осіб. Тестування на вірус пройшли понад 74 тисячі осіб.

В даний час існує два основні вогнища інфекції: один в Дякове на сході країни, де спалах стався в монастирі. За попередніми даними, черниці привезли вірус з Косово. Другий осередок інфекції - психіатрична клініка в Загребі.

Директор Центр інфекційних захворювань Алемка Маркотіч закликала громадян обов'язково носити маски в громадських місцях і, особливо, в транспорті.

"Маски вводяться як обов'язкові, ми намагалися переконати людей носити їх, але тепер це прийнято як правило. Транспортні засоби - це місця, де в останні місяці було виявлено, що вірус передається найшвидше", - сказала Маркотіч.

Вона також заявила, що, незважаючи на збільшення кількості нових випадків, не йдеться про спалах на національному рівні.

"Ми як і раніше називаємо це "сімейним" вірусом, тому що він поширюється серед сімей, в приміщенні, на роботі, на вулиці, у нас є шанс зберегти це під контролем, але для цього потрібні заходи, про які ми говорили. Відстань, маски, дезінфекція", - додала Маркотіч.

Оскільки останнім часом нові випадки були імпортовані з-за кордону, особливо з сусідніх Боснії і Сербії, Хорватія ввела 14-денний карантин для мандрівників з цих країн. Карантин також поширюється на подорожуючих з Косово і Північної Македонії.