В Хорватии 95 новых случаев коронавируса за сутки: второй показатель с начала пандемии

В Хорватии возросло количество ежедневных новых случаев заражения коронавирусом. В целом 95 случаев были подтверждены в течение 24 часов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vecernji List.

Это второй по величине показатель с начала пандемии. Больше случаев инфекции за один день было только 1 апреля, тогда сообщалось о 96 случаях инфицирования.

Общее количество подтвержденных случаев выросло до 2483, в результате болезни умерли 107 человек. Тестирование на вирус прошли более 74 000 человек.

В настоящее время существует два основных очага инфекции: один в Дяково на востоке страны, где вспышка произошла в монастыре. По предварительным данным, монахини привезли вирус из Косова. Второй очаг инфекции - психиатрическая клиника в Загребе.

Директор Центр инфекционных заболеваний Алемка Маркотич призвала граждан обязательно носить маски в общественных местах и ​​особенно в транспорте.

"Маски вводятся как обязательные, мы пытались убедить людей носить их, но теперь это принято как правило. Транспортные средства - это места, где в последние месяцы было обнаружено, что вирус передается быстрее всего", - сказала Маркотич.

Она также заявила, что, несмотря на увеличение количества новых случаев, речь не идет о вспышке на национальном уровне.

"Мы по-прежнему называем это "семейным" вирусом, так как он распространяется среди семей, в помещении, на работе, на улице, у нас есть шанс сохранить это под контролем, но для этого нужны меры, о которых мы говорили. Расстояние, маски, дезинфекция", - добавила Маркотич.

Поскольку в последнее время новые случаи были импортированы из-за рубежа, особенно из соседних Боснии и Сербии, Хорватия ввела 14-дневный карантин для путешественников из этих стран. Карантин также распространяется на путешествующих из Косова и Северной Македонии.