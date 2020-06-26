Поліція Лондона скаржиться, що люди "повністю ігнорують" обмеження

У поліції Лондона скаржаться на масове ігнорування заходів безпеки, необхідних для стримування поширення коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це у коментарі британському мовнику ВВС заявила комісар столичної поліцейської служби Крессіда Дік.

За її словами, велика кількість людей "повністю ігнорують" рекомендації органів охорони здоров’я.

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Нагадаємо, у Лондоні вже другу ніч поспіль на поліцейських напали при спробі розігнати натовп на нелегальній вечірці. Цього разу постраждалих серед правоохоронців немає, але під час попереднього випадку, з середи на четвер, отримали різні травми 22 поліцейських. Тоді у правоохоронців кидалися пляшками, склянками та іншими предметами.

"Зараз спека. Багато людей випивають забагато алкоголю. Деякі просто роздратовані та агресивні", - зазначила вона, коментуючи ситуацію.

Крессіда Дік додала, що поліцейські готуються реагувати на нелегальні вечірки цими вихідними та наголосила, що напади на поліцію є абсолютно неприйнятними.