Полиция Лондона жалуется, что люди "полностью игнорируют" ограничения

В полиции Лондона жалуются на массовое игнорирование мер безопасности, необходимых для сдерживания распространения коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии британскому заказчику ВВС заявила комиссар столичной полицейской службы Крессида Дик.

По ее словам, большое количество людей "полностью игнорируют" рекомендации органов здравоохранения.

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Напомним, в Лондоне уже вторую ночь подряд на полицейских напали при попытке разогнать толпу на нелегальной вечеринке. На этот раз пострадавших среди правоохранителей нет, но во время предыдущего случая, со среды на четверг, получили различные травмы 22 полицейских. Тогда у правоохранителей бросались бутылками, стаканами и другими предметами.

"Сейчас жара. Многие люди выпивают много алкоголя. Некоторые просто раздражены и агрессивны", - отметила она, комментируя ситуацию.

Крессида Дик добавила, что полицейские готовятся реагировать на нелегальные вечеринки в эти выходные, и подчеркнула, что нападения на полицию абсолютно неприемлемы.