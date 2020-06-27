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Макрон в ближайшее время посетит Россию

Суббота, 27 июня 2020, 15:08

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу заявил, что в ближайшее время отправится в Россию для дальнейших переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Переговоры по укреплению доверия, начатые с президентом Путиным в форте Брегансон, продолжаются", - заявил он, упомянув в качестве ключевых тем европейской безопасности, региональные конфликты и изменение климата.

"Я скоро поеду в Россию", – добавил Макрон.

Макрон и Путин провели видеоконференцию в пятницу. Во время этого разговора Путин пригласил своего коллегу в Москву.

Ранее Макрон призвал Европу пересмотреть свое стратегическое партнерство с Россией, заявив, что политика сдерживания Москвы в последние годы потерпела неудачу.

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