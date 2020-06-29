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ЄС уточнив список країн, для яких відкриє кордони з 1 липня – Євроньюз






ЄС уточнив список країн, для яких відкриє кордони з 1 липня – Євроньюз

Понеділок, 29 червня 2020, 12:20

України немає в оновленому списку країн, для яких ЄС рекомендує відкривати кордони з липня, але її не внесли до "червоного" списку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euronews з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах.

Спершу у четвер "зелений" список містив 54 країни, у тому числі Україну. Тепер, за інформацією агентства, їх 15: Чорногорія, Сербія, Грузія, Канада, Алжир, Австралія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, та – за умови взаємного дозволу – Китай.

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До "червоного" списку країн, для громадян яких в'їзд залишиться забороненим, увійшли США, Росія та Бразилія.

Видання не уточнює, яким ЄК рекомендує зробити порядок в'їзду з країн, що не увійшли до жодного зі списків, у тому числі з України. Варто зазначити, що рішення не є зобов'язуючим для країн ЄС, тому не можна виключати наявність винятків для громадян України.

 

Джерела агентства також ставлять під питання відкриття кордонів з 1 липня, з огляду на те, що остаточних домовленостей не досягли вчасно, і для набрання чинності рішення повинне бути опубліковане.

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