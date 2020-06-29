Италия поможет Украине с ликвидацией последствий наводнения

Италия присоединилась к оказанию помощи Украине в преодолении последствий наводнения в западных регионах страны.

Об этом в понедельник заявили в пресс-службе Европейской комиссии, сообщает "Европейская правда".

"После разрушительных наводнений на юго-западе Украины на прошлой неделе ЕС продолжает мобилизовать чрезвычайную помощь через механизм защиты. Сегодня самолет правительства Италии доставит пострадавшему населению насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, генераторы и палатки", - проинформировали в комиссии.

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В пресс-службе напомнили, что на выходных Швеция приняла на себя обязательства направить барьеры, шланги и технических экспертов.

В дополнение к итальянской и шведской помощи Европейская комиссия предоставляет картографическую поддержку в пострадавших районах Украины через спутниковую систему ЕС Copernicus.

Напомним, 25 июня Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартире международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе Украины.