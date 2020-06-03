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Регионы Испании сообщают о смертях от коронавируса и не понимают нулевую статистику

Среда, 3 июня 2020, 08:03

Министр здравоохранения испанского региона Кастилия-и-Леон Вероника Касадо поставила под сомнение информацию испанских властей о нулевой смертности от коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанское издание АВС.

Касадо заявила, что ее регион за сутки передал информацию о смерти в больнице двух пациентов с коронавирусом, а также была информация о пяти умерших в Кастилья-ла-Манче и трех умерших в Астурии.

"Контроль з количеством смертей не совсем понятен, когда в Кастилии и Леоне их было двое", - сказала Касадо.

Министерство здравоохранения Испании 2 июня сообщило, что в стране второй день подряд не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса.

Ранее в министерстве заявляли, что пересматривают истории смертей и заражений, диагностированных с помощью ПЦР-тестов, с тем, чтобы ежедневные отчеты лучше отражали нынешнюю эволюцию пандемии в Испании.

В частности, в результате пересмотра минувший понедельник данные об общем количестве погибших снизили почти на 2000 человек.

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