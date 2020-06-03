Польша угрожает "Газпрому" штрафом в 50 млн евро из-за дела о "Северном потоке-2"

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) возбудило дело против "Газпрома" из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте регулятора.

"Газпрому" грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации, независимо от последствий, вытекающих из разбирательства", - говорится в заявлении.

Дело касается разбирательства по делу строительства газопровода "Северный поток-2". В 2018 году UOKiK обвиняла шесть компаний в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в международные группы компаний: "Газпром", Engie (Швейцария), Uniper, OMV, Shell и Wintershall (все – Нидерланды).

В начале 2020 года UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу.

Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпромa" с остальными компаниями, финансирующими строительство "Северный поток-2".

"Это были в основном контракты на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. Несмотря на свое обязательство сотрудничать с Управлением, компания не предоставила эту информацию", - говорится в заявлении.

В польском ведомстве отметили, что "Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы.

"Газпром" не может действовать вне закона, поэтому я возбудил против "Газпромa" дело о наложении штрафа за непредоставление информации во время проводимого разбирательства. По закону компании грозит финансовый штраф в размере до 50 млн евро", - сказал глава UOKiK Томаш Хрустны.

В прошлом году польский регулятор оштрафовал по такому же поводу компанию Engie Energy на 172 миллионы злотых (около 40 млн евро).

Напомним, 20 мая Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

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