В Польше объявили новую дату президентских выборов

Президентские выборы в Польше, перенесенные с мая из-за пандемии коронавируса, состоятся 28 июня.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, дату голосования объявила в среду спикер польского Сейма Эльжбета Витек.

"Мы собираемся начать избирательную кампанию. Я надеюсь, что конкуренция будет честной", - заявила Витек.

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Именно дата 28 июня была определена представителями правительственного лагеря как наиболее вероятная дата избрания главы государства.

Во вторник Сейм Польши принял изменения в закон о проведении президентских выборов 2020 года. Голосование на выборах будет происходить смешанным способом - на избирательных участках, а по желанию - путем голосования по почте.

Президентские выборы в Польше, которые должны были состояться 10 мая почтовым голосованием, перенесли на более поздний срок – в связи с эпидемиологической ситуацией и сопротивлением оппозиции.

В правительстве планировали провести выборы 28 июня. Эта дата создает сложности для оппозиции, поскольку кандидату от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафалу Тшасковскому еще предстоит собрать 100 тысяч подписей, а в условиях карантина это непросто.