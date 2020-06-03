Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Черногория второй в Европе объявила о завершении эпидемии

МИД ожидает оценочную миссию по безвизу с Канадой в ближайшее время

Архитектор "мягкого карантина" Швеции признал ошибки в противодействии коронавирусу

Ryanair с 6 июля запланировал открытие рейсов в Италию из четырех городов Украины






В Польше объявили новую дату президентских выборов

Среда, 3 июня 2020, 12:39

Президентские выборы в Польше, перенесенные с мая из-за пандемии коронавируса, состоятся 28 июня.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, дату голосования объявила в среду спикер польского Сейма Эльжбета Витек.

"Мы собираемся начать избирательную кампанию. Я надеюсь, что конкуренция будет честной", - заявила Витек.

Читайте также
Выборы в Польше: во втором туре Дуде угрожают три кандидата

Именно дата 28 июня была определена представителями правительственного лагеря как наиболее вероятная дата избрания главы государства.

Во вторник Сейм Польши принял изменения в закон о проведении президентских выборов 2020 года. Голосование на выборах будет происходить смешанным способом - на избирательных участках, а по желанию - путем голосования по почте.

Президентские выборы в Польше, которые должны были состояться 10 мая почтовым голосованием, перенесли на более поздний срок – в связи с эпидемиологической ситуацией и сопротивлением оппозиции.

В правительстве планировали провести выборы 28 июня. Эта дата создает сложности для оппозиции, поскольку кандидату от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафалу Тшасковскому еще предстоит собрать 100 тысяч подписей, а в условиях карантина это непросто.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
powered by lun.ua