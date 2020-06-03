Германия отменит предупреждение о поездках для стран Европы

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в среду распорядился отменить с 15 июня глобальное предостережение относительно путешествий для стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

С 15 июня глобальное предостережение для этих стран будет заменено информацией о ситуации в отдельных государствах.

Предостережение будет снято в целом для 31 европейской страны.

"Мы подготовим лучшую информацию для каждой страны в наших путеводителях", - сообщил Маас.

По его словам, с 15 июня эта информация при необходимости будет корректироваться каждый день и будет зависеть от того, как развивается инфекция в тех или иных странах.

Предостережение от поездок в третьи страны, по-прежнему остается в силе. В ближайшие дни Европейская комиссия должна принять решение об ограничении на въезд в Евросоюз.

Как известно, Украина с 15 июня возобновит зарубежное авиасообщение.

Подробнее читайте в статье: Шенген готовят к открытию: как в ЕС меняют правила для туристов-иностранцев