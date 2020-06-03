Іспанія може відкритись для деяких іноземних туристів в кінці червня

Іспанія розробляє план поступового відкриття своїх кордонів для туристів з деяких країн, які впорались з коронавірусом, починаючи з 22 червня.

Про це повідомило в середу міністерство туризму країни, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Після втрати понад 27 тисяч людей у пандемії коронавірусу і кількох місяців зупинки економічної активності Іспанія раніше визначила 1 липня датою відновлення іноземного туризму.

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Уряд прем'єр-міністра Педро Санчеса має скасувати надзвичайний стан 21 червня. Це означає, що іспанцям дозволять пересуватись країною більш вільно, ніж раніше. Представник міністерства туризму сказав, що, ймовірно, те саме буде стосуватися деяких іноземців з понеділка 22 червня або навіть вже з неділі 21 червня.

"Ми хочемо відновити і прискорити міжнародну мобільність, але почнемо з регіонів, що перебувають у схожих епідеміологічних ситуаціях", - сказав представник міністерства.

Окремо міністр закордонних справ Аранча Гонсалес Лайя заявила, що Німеччина скасує рекомендацію уникати поїздок в Іспанію, як тільки Іспанія скасує обмеження для відвідувачів з-за кордону.

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Іспанські посадовці заявляють, що Іспанія зацікавлена ​​в узгодженні протоколів поїздок на європейському рівні.

За словами прессекретаря міністерства туризму, Балеарські і Канарські острови найбільш підготовлені для прийому туристів з точки зору безпеки для здоров’я.

У липні Іспанія також планує скасувати двотижневий карантин для туристів, що прибувають з-за кордону.

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