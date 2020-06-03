Испания может открыться для некоторых иностранных туристов в конце июня

Испания разрабатывает план постепенного открытия своих границ для туристов из некоторых стран, которые справились с коронавирусом, начиная с 22 июня.

Об этом сообщил в среду министерство туризма страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

После потери более 27 000 человек в пандемии коронавируса и нескольких месяцев остановки экономической активности Испания ранее определила 1 июля датой восстановления иностранного туризма.

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Правительство премьер-министра Педро Санчеса должен отменить чрезвычайное положение 21 июня. Это означает, что испанцам позволят передвигаться по стране более свободно, чем раньше. Представитель министерства туризма сказал, что, вероятно, то же самое будет касаться некоторых иностранцев с понедельника 22 июня или даже уже с воскресенья 21 июня.

"Мы хотим восстановить и ускорить международную мобильность, но начнем с регионов, находящихся в подобных эпидемиологических ситуациях", - сказал представитель министерства.

Отдельно министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя заявила, что Германия отменит рекомендацию избегать поездок в Испанию, как только Испания отменит ограничения для посетителей из-за рубежа.

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Испанские чиновники заявляют, что Испания заинтересована в согласовании протоколов поездок на европейском уровне.

По словам пресс-секретаря министерства туризма, Балеарские и Канарские острова наиболее подготовленные для приема туристов с точки зрения безопасности для здоровья.

В июле Испания также планирует отменить двухнедельный карантин для туристов, прибывающих из-за рубежа.

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