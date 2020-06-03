Европол изъял рекордное количество нелегальных пестицидов

Европол в рамках спецоперации изъял рекордное количество нелегальных пестицидов, их стоимость может составлять до 94 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении Европола.

В рамках глобальной спецоперации Silver Axe, которая проходила между 13 января и в 25 апреля, изъяли 1346 тонн нелегальных пестицидов. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

"Этого количества достаточно, чтобы обработать большую площадь, чем все сельскохозяйственные земли Германии - около половины ее территории, и около 75% сельскохозяйственных земель Франции", - отмечается в сообщении.

В операции принимали участие 32 страны - 26 членов ЕС и другие, в том числе Украина.

В рамках операции правоохранители провели проверку около 3 тысяч тонн пестицидов. В итоге изъяли 1346 тонн контрафактных пестицидов, их стоимость оценивается ориентировочно в 94 миллиона евро.

Открыли 260 расследований, двух причастных к нарушениям задержали. 8 расследований еще продолжаются - в Бельгии, Франции, Германии, Польши, Словении и Швейцарии.

Как отмечается в сообщении, контрафактные пестициды могут занимать 10-14% европейского рынка. Среди них - подделки продукции других компаний и продукция с запрещенными веществами, незаконно ввезена продукция.

Это вопрос не только интереса компаний, чья продукция подделывается, но и угроза для здоровья людей и окружающей среды, поскольку нелегальные пестициды не проходят контроля безопасности.

За последние 5 операций, проводимых ежегодно с 2015 года, изъяли 2568 тонн нелегальных пестицидов.

Напомним, в начале мая Европол сообщил об обнаружении более 19 000 археологических артефактов и других произведений искусства в рамках глобальной операции, направленной на ликвидацию международных сетей незаконной торговли предметами искусства и антиквариата.