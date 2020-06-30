Air France может к 2022 году сократить более 7500 работников

Air France планирует в ближайшие два года сократить более 7500 рабочих мест во Франции в результате кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP со ссылкой на свои источники в профсоюзе работников компании.

Речь идет об около 6560 рабочих мест из 41 000 непосредственно в Air France и еще более тысячи - в дочерней региональной авиакомпании НОР!

Официально детали должны сообщить в пятницу, 3 июля.

Эта новость не стала неожиданностью. Генеральный директор авиахолдинга Air France-KLM Бен Смит еще в начале мая сообщал о том, что количество рабочих мест в компании придется уменьшать в связи с последствиями пандемии коронавируса для отрасли.

Как сообщалось ранее, в связи с "коронакризисом" компания попрощалась со своим крупнейшим пассажирским самолетом.