Європарламент відповів на слова прем’єра Чехії про "втручання у внутрішні справи"

Президент Європарламенту відреагував на cлова прем’єра Чехії про "втручання у внутрішні справи країни" після резолюції Європарламенту щодо його конфлікту інтересів.

Відповідний лист Давида Сассолі оприлюднили сьогодні на офіційному сайті установи, повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, в середині червня Європарламент більшістю підтримав резолюцію, у якій йдеться про те, що прем’єр Чехії Андрей Бабіш може мати конфлікт інтересів, оскільки одночасно є особою, яка приймає рішення про використання коштів з бюджету ЄС, та особою, яка контролює холдинг Agrofert, що отримує субсидії ЄС.

Після цього Бабіш звинуватив Європарламент у "втручанні у внутрішні справи" країни, заявляючи, що ця резолюція з'явилася з метою впливу на результати розслідування щодо його конфлікту інтересів.

У листі президент Сассолі зазначає, що резолюція, схвалена Європарламентом, є частиною процесу демократичного нагляду за тим, як витрачаються кошти ЄС, що передбачено повноваженнями інституції, і які "усі діячі у ЄС мають сприймати з найвищою повагою".

"Комітет з бюджетного контролю продовжить виконувати завдання відповідно до своїх повноважень, включаючи оцінку потенційного конфлікту інтересів, що може заважати доброчесному і легітимному використанню європейського бюджету, разом з іншими відповідними органами", - зазначає Давид Сассолі.

Він також висловлює "велику стурбованість" щодо особистих атак прем’єра на окремих членів Комітету з бюджетного контролю у зв’язку з розслідуванням та додає, що пильно стежитиме за подальшим розвитком подій.

Як повідомлялося раніше, на початку травня група Європейської народної партії, найбільшої в Європарламенті, заявила, що Андрей Бабіш не повинен брати участі у переговорах щодо довгострокового бюджету ЄС, поки триває розслідування про ймовірний конфлікт інтересів.

Бабіш, який заробив свій статок як власник холдингу Agrofert, підозрюється у шахрайстві із субсидіями ЄС.

Єврокомісія також розпочала розслідування щодо його подвійної ролі як національного лідера, що роздає субсидії, та підприємця, який їх отримує.

В обох справах Бабіш заперечує будь-які правопорушення, але звинувачення викликали протести в Празі та незадоволення в Європарламенті.