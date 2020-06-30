Европарламент ответил на слова премьера Чехии о "вмешательстве во внутренние дела"
Президент Европарламента отреагировал на слова премьера Чехии о "вмешательстве во внутренние дела страны" после резолюции Европарламента по поводу его конфликта интересов.
Соответствующее письмо Давида Сассоли обнародовали на официальном сайте учреждения, сообщает "Европейская правда".
Напомним, в середине июня Европарламент большинством голосов поддержал резолюцию, в которой говорится, что премьер Чехии Андрей Бабиш может иметь конфликт интересов, поскольку одновременно является лицом, принимающим решение об использовании средств из бюджета ЕС, и лицом, контролирующим холдинг Agrofert, получающий субсидии ЕС.
После этого Бабиш обвинил Европарламент во "вмешательстве во внутренние дела" страны, заявляя, что эта резолюция появилась с целью влияния на результаты расследования относительно его конфликта интересов.
В письме президент Сассоли отмечает, что резолюция, принятая Европарламентом, является частью процесса демократического контроля за тем, как расходуются средства ЕС, который "все деятели в ЕС должны воспринимать с наивысшим уважением".
"Комитет по бюджетному контролю продолжит выполнять задачи в соответствии со своими полномочиями, включая оценку потенциального конфликта интересов, который может мешать добродетельному и легитимному использованию европейского бюджета, вместе с другими соответствующими органами", - отмечает Давид Сассоли.
Он также выражает "большую обеспокоенность" по поводу личных атак премьера на отдельных членов Комитета по бюджетному контролю в связи с расследованием и добавляет, что будет пристально следить за дальнейшим развитием событий.
Как сообщалось ранее, в начале мая группа Европейской народной партии, крупнейшей в Европарламенте, заявила, что Андрей Бабиш не должен участвовать в переговорах по долгосрочному бюджету ЕС, пока идет расследование о возможном конфликте интересов.
Бабиш, который заработал свое состояние как владелец холдинга Agrofert, подозревается в мошенничестве с субсидиями ЕС.
Еврокомиссия также начала расследование в отношении его двойной роли как национального лидера, который распределяет субсидии, и предпринимателя, который их получает.
В обоих делах Бабиш отрицает любые правонарушения, но обвинения вызвали протесты в Праге и недовольство в Европарламенте.