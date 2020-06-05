Швеция отменит ограничения на поездки по стране с 13 июня

Швеция отменит ограничения на поездки внутри страны с 13 июня, что позволит людям без симптомов путешествовать по стране этим летом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

На сегодня действуют рекомендации шведского правительства против любых второстепенных поездок продолжительностью более 1-2 часов в машине.

Новые правила означают, что люди без симптомов коронавируса смогут свободно путешествовать по стране по любой причине, включая туризм, с соблюдением правил гигиены и социального дистанцирования.

Читайте также Главный эпидемиолог Швеции настаивает на правильности своей стратегии борьбы с коронавирусом

"Ситуация все еще серьезная. Это не значит, что опасность миновала, это не значит, что жизнь возвращается к нормальному ритму. Каждое путешествие этим летом должно осуществляться с осторожностью", - сказал премьер-министр Стефан Лёвен.

В отличие от ряда других стран, шведские ограничения на поездки никогда не были обязательными, они являются лишь частью набора рекомендаций общественного здравоохранения, например, по социальной дистанции и гигиены рук.

Эти другие рекомендации, а также фактические положения, такие как запрет на проведение публичных мероприятий для более чем 50 человек и правила против скопления людей в ресторанах, остаются в силе.

Нынешнее решение не влияет на запрет на въезд в ЕС через Швецию, которая действует до 15 июня и может быть продолжена, а также рекомендации шведского МИД против несущественных международных поездок.

В результате вспышки коронавируса Швеция пострадала намного больше, чем многие ее соседи. Более 4500 человек умерли после положительного результата теста на вирус, и было подтверждено более 41 000 случаев.

Показатели свидетельствуют, что уровень смертности в Швеции на душу населения был самым высоким в мире за семь дней до 2 июня. По требованию оппозиционных партий в Швеции проведут расследование реакции правительства на пандемию коронавируса.

1 июня в Швеции за сутки не зафиксировали ни одного смертельного случая среди инфицированных коронавирусом - впервые после 13 марта.

Читайте также: Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений