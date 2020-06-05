Кулеба розказав, коли Україна "впишеться" у стандарти ЄС для відкриття в'їзду

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що країни ЄС відкриють свої кордони для українців після того, як в Україні відбудеться "незначне покращення" ситуації з коронавірусом.

Про це Кулеба заявив під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Коментуючи припущення щодо недовіри в країнах ЄС до української статистики захворюваності, Кулеба сказав, що із цим проблем немає.

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"Ми ведемо перемовини з усіма країнами, які становлять інтерес для українців як точки, в які вони планують поїхати цього літа. Під час ухвалення цими країнами рішень щодо допуску громадян України немає проблем з довірою до статистики, немає проблем з довірою до кількості тестів", - заявив міністр.

Він зауважив, що це проблема цифр як таких, тому що в ЄС встановлений певний ліміт кількості хворих на 100 тисяч населення.

"Ми знаходимося дуже близько до цього порогу. Незначне покращення ситуації в Україні дозволить нам вписатися в стандарти, і в’їзд для українців буде відкритий", - переконаний глава МЗС.

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Нагадаємо, 5 червня міністри внутрішніх справ країн ЄС проведуть відеоконференцію, на якій буде обговорюватися питання поступового скасування внутрішнього прикордонного контролю і пересування громадян третіх країн.

Як відомо, повна заборона для в’їзду туристів з-за меж ЄС діє до 15 червні, після чого її замінять "покраїновими" обмеженнями.

Детальніше читайте у статті: Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців