Кулеба рассказал, когда Украина "впишется" в стандарты ЕС для открытия въезда
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что страны ЕС откроют свои границы для украинцев после того, как в Украине произойдет "незначительное улучшение" ситуации с коронавирусом.
Об этом Кулеба заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".
Комментируя предположение о недоверии в странах ЕС к украинской статистике заболеваемости, Кулеба сказал, что с этим проблем нет.
"Мы ведем переговоры со всеми странами, которые представляют интерес для украинцев как точки, в которые они планируют поехать этим летом. При принятии этими странами решений о допуске граждан Украины нет проблем с доверием к статистике, нет проблем с доверием к количеству тестирований", - заявил министр.
Он отметил, что это проблема цифр как таковых, потому что в ЕС установлен определенный лимит количества больных на 100 тысяч населения.
"Мы находимся очень близко к этому порогу. Незначительное улучшение ситуации в Украине позволит нам вписаться в стандарты, и въезд для украинцев будет открыт", - убежден глава МИД.
Напомним, 5 июня министры внутренних дел стран ЕС проведут видеоконференцию, на которой будет обсуждаться вопрос постепенной отмены внутреннего пограничного контроля и передвижения граждан третьих стран.
Как известно, полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС действует до 15 июня, после чего его заменят "пострановыми" ограничениями.
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