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Міністр у Фінляндії пішла у відставку через скандал з оплатою ораторських тренінгів

П'ятниця, 5 червня 2020, 17:27

Міністр фінансів Фінляндії Катрі Кулмуні заявила, що йде у відставку через те, що використала гроші платників податків за оплату ораторських тренінгів. 

Про своє рішення вона оголосила на пресконференції в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Причиною її відставки став скандал навколо тренінгів ораторської майстерності, закуплених за кошт держави у консалтинговій компанії. Ці послуги обійшлися бюджету в 50 тисяч євро.

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Кулмуні пояснила, що їй потрібно було більше впевненості для публічного виступу у ролі міністра. Але вона вибачилася, зокрема, за те, що також готувалась в межах тренінгу до виступу на партійному конгресі, який не має нічого спільного з її міністерськими завданнями.

Політик підкреслила, що реакція громадськості на публікацію в ЗМІ інформації про суму витрачених коштів була вкрай негативною та повідомила, що поверне гроші до державної скарбниці з власної кишені.

При цьому Кулмуні залишиться на посту голови партії "Центр". Сама ж партія обере нового міністра фінансів у неділю.

Прем'єр-міністр Санна Марі заявила, що підтримує Кулмуні у її рішенні та "поважає її як людину". 

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Фінляндія
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