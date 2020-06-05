Министр в Финляндии ушла в отставку из-за скандала с оплатой ораторских тренингов

Министр финансов Финляндии Катри Кулмуни заявила, что уходит в отставку из-за того, что использовала деньги налогоплательщиков на оплату ораторских тренингов.

О своем решении она объявила на пресс-конференции в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Причиной ее отставки стал скандал вокруг тренингов ораторского мастерства, закупленных за счет государства у консалтинговой компании. Эти услуги обошлись бюджету в 50 000 евро.

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Кулмуни объяснила, что ей нужно было больше уверенности для публичного выступления в роли министра. Но она извинилась, в частности, за то, что также готовилась в пределах тренинга к выступлению на партийном конгрессе, который не имеет ничего общего с ее министерскими задачами.

Политик подчеркнула, что реакция общественности на публикацию в СМИ информации о сумме потраченных средств была крайне негативной, и сообщила, что вернет деньги в казну из собственного кармана.

При этом Кулмуни останется на посту председателя партии "Центр". Сама же партия выберет нового министра финансов в воскресенье.

Премьер-министр Санна Мари заявила, что поддерживает Кулмуни в ее решении и "уважает ее как человека".