Під Парижем закрили великий тимчасовий морг для жертв коронавірусу

Морг, обладнаний недалеко від Парижа на території складу одного з найбільших європейських продуктових оптових ринків у розпал пандемії коронавірусу, закрився в суботу, 6 червня.

Про це повідомили в префектурі поліції Парижа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Рішення закрити морг ухвалили, оскільки епідеміологічна обстановка в регіоні продовжує поліпшуватися, а похоронні служби працюють в звичайному режимі.

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Тимчасовий морг на території одного зі складів найбільшого в Європі продовольчого ринку в Ренжісе недалеко від Парижа відкрили 3 квітня через те, що похоронні служби не могли своєчасно організувати поховання і кремацію жертв коронавірусу на піку пандемії.

За даними влади, тіла померлих під час пандемії припинили відправляти в морг в Ренжісе з 13 травня. Труни зберігали там в очікуванні похорону і кремації. Тимчасовий морг міг вміщати до 20 тисяч трун.

У 2003 році один зі складів ринку в Ренжісе вже переобладнували в морг. Тоді смертність різко зросла через аномальну спеку.

Всього у Франції жертвами пандемії коронавірусу стали понад 29 тисяч осіб.

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