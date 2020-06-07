Под Парижем закрыли большой временный морг для жертв коронавируса

Морг, оборудован недалеко от Парижа на территории склада одного из крупнейших европейских продуктовых оптовых рынков в разгар пандемии коронавируса, закрылся в субботу, 6 июня.

Об этом сообщили в префектуре полиции Парижа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Решение закрыть морг приняли, поскольку эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает улучшаться, а похоронные службы работают в обычном режиме.

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Временный морг на территории одного из складов крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Ренжисе недалеко от Парижа открыла 3 апреля из-за того, что похоронные службы не могли своевременно организовать похороны и кремацию жертв коронавируса на пике пандемии.

По данным властей, тела умерших во время пандемии прекратили отправлять в морг в Ренжисе с 13 мая. Гроба хранили там в ожидании похорон и кремации. Временный морг мог вместить до 20 тысяч гробов.

В 2003 году один из складов рынка в Ренжисе уже переоборудовали в морг. Тогда смертность резко возросла из-за аномальной жары.

Всего во Франции жертвами пандемии коронавируса стали более 29 тысяч человек.