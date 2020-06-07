На антирасистських протестах у Лондоні постраждали поліцейські 

14 поліцейських отримали поранення під час антирасистських протестів у центрі Лондона в суботу.

Про це заявила в неділю керівник поліції Лондона Крессіда Дік, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після в цілому мирного дня в суботу невелика кількість протестувальників зіткнулася з поліцією. Тисячі людей зібралися висловити свій гнів через жорстокість поліції після вбивства Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

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"Я сильно засмучена і пригнічена тим, що вчора ввечері в центральній частині Лондона деякі протестувальники проявили насильство. Це призвело до поранення 14 офіцерів", - йдеться в повідомленні Дік.

"Кількість нападів приголомшлива і абсолютно неприйнятна", - додала вона.

Подальші протести заплановані на неділю. Дік закликала протестувальників знайти інший спосіб висловити свою думку, що "не передбачає виходу на вулиці Лондона" через ризик поширення коронавірусу.

Раніше уряд Швеції закликав своїх громадян протестувати онлайн після того, як тисячі людей вийшли на протест у Стокгольмі проти расизму та насильства в США.