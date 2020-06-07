На антирасистских протестах в Лондоне пострадали полицейские
14 полицейских получили ранения во время антирасистских протестов в центре Лондона в субботу.
Об этом заявила в воскресенье руководитель полиции Лондона Крессида Дик, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
После в целом мирного дня в субботу небольшое количество протестующих столкнулось с полицией. Тысячи людей собрались выразить свой гнев из-за жестокости полиции после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
"Я сильно расстроена и подавлена тем, что вчера вечером в центральной части Лондона некоторые протестующие проявили насилие. Это привело к ранению 14 офицеров", - говорится в сообщении Дик.
"Количество нападений потрясает и абсолютно неприемлемо", - добавила она.
Дальнейшие протесты запланированы на воскресенье. Дик призвала протестующих найти другой способ выразить свое мнение, который "не предусматривает выхода на улицы Лондона" из-за риска распространения коронавируса.
Ранее правительство Швеции призвало своих граждан протестовать онлайн после того, как тысячи людей вышли на протест в Стокгольме против расизма и насилия в США.