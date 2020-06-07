На антирасистских протестах в Лондоне пострадали полицейские

14 полицейских получили ранения во время антирасистских протестов в центре Лондона в субботу.

Об этом заявила в воскресенье руководитель полиции Лондона Крессида Дик, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После в целом мирного дня в субботу небольшое количество протестующих столкнулось с полицией. Тысячи людей собрались выразить свой гнев из-за жестокости полиции после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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"Я сильно расстроена и подавлена ​​тем, что вчера вечером в центральной части Лондона некоторые протестующие проявили насилие. Это привело к ранению 14 офицеров", - говорится в сообщении Дик.

"Количество нападений потрясает и абсолютно неприемлемо", - добавила она.

Дальнейшие протесты запланированы на воскресенье. Дик призвала протестующих найти другой способ выразить свое мнение, который "не предусматривает выхода на улицы Лондона" из-за риска распространения коронавируса.

Ранее правительство Швеции призвало своих граждан протестовать онлайн после того, как тысячи людей вышли на протест в Стокгольме против расизма и насилия в США.